الأوراق المطلوبة ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية.. اعرف خطوات التقديم

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، وفقًا لما جاء في المواقع الإلكترونية في كل محافظة، ويتطلع الكثير من الطلاب بعد معرفة النتيجة إلى معرفة الأوراق المطلوبة ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد بدء تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ليكون اليوم الأحد، بعد الكشف عن النتيجة، على أن يستمر لمدة 15 يومًا.

الأوراق المطلوبة ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

وجاءت الأوراق المطلوبة ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية على النحو التالي:

- يقوم الطالب في الخطوة الأولى بتقديم نموذج طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها.

- تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة.

- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد.

- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- تقوم لجنة النظام والمراقبة بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، بالبت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

تبلغ رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 35 جنيها في المادة الواحدة.

وبعد الانتهاء من فرز التظلمات يتم إعلان نتيجة التظلم بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.