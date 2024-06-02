أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس.. رابط سريع للنتيجة

أعلنت محافظة السويس في بيان لها، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس، الذين بلغ عددهم نحو 10 طلاب وطالبات منهم 8 من طلاب المدارس الحكومية، وطالبين فقط من المدارس الخاصة، خلال اعتماد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ظهر اليوم الأحد.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس، فضلًا عن أسرع رابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة السويس، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس كالآتي:

- جهاد أحمد محمد أحمد عبد اللطيف، مدرسة سويس هيلز الخاصة لغات، الأولى على المحافظة.

- هنا أمجد محمد عزب، مدرسة صفية زغلول للتعليم الأساسي، الأول مكرر.

- يوسف إيهاب محمد يوسف، مدرسة ابن الهيثم عربي، الثالث.

- مصطفى عماد محمد درويش، مدرسة موسى بن نصير الرسمية لغات، الثالث مكرر.

- مؤمن ياسر جابر حسن محمود، مدرسة مصطفى مشرفة الرسمية لغات، الثالث مكرر.

- حنين أشرف إبراهيم، مدرسة مصطفى مشرفة الرسمية لغات، السادس.

- حنين طاهر علي طاهر، مدرسة الصفا للتعليم الأساسي، السابع.

- هنا محمد السيد محمود، مدرسة الصفا للتعليم الأساسي، السابع مكرر.

- مودة أيمن حسين أحمد، مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية بنات، السابع مكرر.

- ملك محسن فاروق سالم، مدرسة مصطفى مشرفة الرسمية لغات، العاشر .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس

وأوضحت المحافظة، في بيانها، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة السويس، مُتاحة عبر الرابط الرسمي لبوابة التربية والتعليم، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الضغط «هنا» للدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس.

اكتب رقم الجلوس الخاص بك بصورة صحيحة.

اضغط على عبارة «بحث» وانتظر حتى ظهور النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 السويس

وكان اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الأحد، بنسبة نجاح بلغت نحو 86.67%، إذ تقدم لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 نحو 14308 طالب وطالبة، نجح منهم 12142 طالبا.