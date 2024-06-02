نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان.. الرابط وطريقة الاستعلام

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان، بعد انتهاء الامتحانات التي خاضها أكثر من 27 ألف طالب، إذ يُمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسوان، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة بلغ 27,120 طالب وطالبة، مُوزعين على 302 لجنة امتحانية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان

وأكد «الرشيدي» أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان عبر بوابة أسوان التعليمية فور اعتمادها من المحافظ، وقبل المدارس، لتسهيل الحصول على النتائج، وصرحت أسماء عامر، مسؤولة الإعلام بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان، أن نتائج الشهادة الإعدادية ستكون مُتاحة بعد أيام فور اعتمادها.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان سوف تتاح على الصفحة الرسمية للمحافظة، ويُمكن للطلاب البحث عن نتائجهم من خلال أرقام الجلوس والأسماء من هذا الرابط.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان

يٌمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان برقم الجلوس عبر بوابة نتائج الإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم، التي تعلن النتيجة مباشرة بعد اعتمادها.