وكيل «شباب كفر الشيخ» يعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات أعضاء نموذج محاكاة «الشيوخ»

عقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من أبناء المحافظة، للترشح ضمن القوائم الفردية والقائمة لخوض الانتخابات الإلكترونية على مستوى الجمهورية ولأول مرة بالاقتراع الإلكتروني المباشر كاملاً.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

مناقشة انطلاق انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، نتائج جلساتهم على مدار الأيام القليلة الماضية والمقاعد التي ينتوي الأعضاء الترشح لها، والآليات التي وضعها الأعضاء ضمانة الفوز بها.

وأكد ضرورة تكاتف ممثلي محافظة كفر الشيخ والتحلي بالإيثار، وإعلاء المصلحة العامة، واستمرار التواصل فيما بينهم، مشيرًا إلى أنّ نموذج المحاكاة يستهدف تدريب الشباب على ممارسة الحياة النيابية ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجالس النيابية، وصقل مهاراتهم وخبراتهم، لتأهيلهم ككوادر سياسية تستطيع المنافسة في انتخابات المجالس النيابية في المستقبل، انعكاساً لرؤية القوة الناعمة للدولة المصرية.

انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وتجرى انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في الفترة من 4 حتى 7 يونيو 2024 بمشاركة 28 ألفاً و205 عضواً يمثلون قوام الجمعية العمومية للانتخاب من بين 300 مرشح يمثلون هيئة المكتب واللجان المختلفة منهم 200 على القوائم الفردية والقائمة و100 عضو بالتعيين، ولأول مرة تنطلق منصة خاصة للانتخابات الإلكترونية بها كل ما يحتاجه الناخب من معلومات، وكذلك ينشر عبرها النتائج النهائية وعدد الأصوات.