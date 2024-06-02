 نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو النمرس

أجري إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، جولة تفقدية للمراكز والمُدن اليوم، لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية، ويرافقه المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسام عاشور عضو مجلس النواب، حيث شملت الجولة تفقد مشروعات محطات رفع مياه الصرف الصحي نزلة الأشطر وزاوية أبو مسلم والمنوات، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي الحوامدية، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

محافظ الجيزة

وتابع «الشهابي»، نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة ليوجه بسرعه الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.