وظائف وزارة العمل في محافظة الجيزة.. إليك الشروط ورابط التقديم

قدمت وزارة العمل أكثر من 3 آلاف وظيفة شاغرة في عدد من المحافظات المصرية، منها وظائف في محافظة الجيزة، والتي أعلنت عنها اليوم ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، من أجل توفير فرص عمل للشباب.

وظائف محافظة الجيزة

وجاءت الوظائف المطلوبة في محافظة الجيزة كالتالي:

- مهندسو ميكانيكا.

- مهندسو كهرباء.

- مهندس لحام.

- فني خراطة.

- فني برادة

- أفرد أمن.

- فني تكييف.

- عمال إنتاج.

- فني تشغيل ماكينة بلازما.

- فني صيانة.

- أعضاء فريق.

وإليك تفاصيل كل وظيفة وشروطها:

طريقة التقديم

وعلى من يرغب في التقدم إلى إحدى الوظائف التي كشفت عنها وزارة العمل، يجب عليه التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل التابعة للوزارة، أو المديريات التابعة لها بالمحافظات أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل من هنــــا.

وظائف في 15 محافظة

وكانت وزارة العمل بينت في بيانها أن هناك وظائف متوفرة في أكثر من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في التخصصات التالية:

- موردو عمالة.

- أخصائي توظيف.

- مسئول معمل.

- محاسبون وبائعون.

- مشرفو خطوط إنتاج.

- مسئول ائتمان.

- مدخل بيانات data entry.

- موظفو استقبال فرع.

- منسقين ميدانيين ومحقق.

- باحث اجتماعي.

- اخصائى تمويل.

- عضو فريق.

- مهندسو كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي.

- سكرتارية، وأعمال إدارية.

- مدرسون في جميع التخصصات.

- أمين مخازن.

سائقون رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبو مبيعات.

- مراقبو جودة.

- بائعون.

- فنيون في جميع التخصصات.

- مشرفو إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة.

- عدد من التخصصات الأخرى.