بالأسماء.. محافظ الجيزة يعين 3 نواب جدد لرئيس حي العمرانية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف نواب جدد لرئيس حي العمرانية، في إطار خطة التدوير الدورية التي يتم إجراؤها لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وضمان تنفيذ التكليفات المسندة على أكمل وجه بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تعيين نائب لرئيس حي العمرانية لقطاع النظافة

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف توفيق جمال توفيق عميرة وسيد عبد الله السيد نائبي لرئيس حي العمرانية، وعماد عبد السميع علي نائب لرئيس حي العمرانية لقطاع النظافة.

مدير إشغالات حي العمرانية

وشمل قرار اللواء أحمد راشد تكليف أحمد عشري عبد الرحيم مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الشمالي، وهشام ابو العزايم عبد الله مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الجنوبي.