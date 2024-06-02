مصدر يكشف حقيقة إصابة جورج وسوف بنزيف حاد

انتشرت العديد من الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بتعرض الفنان جورج وسوف، لوعكة صحية، وإصابته بنزيف حاد في الأنف.

حقيقة تعرض جورج وسوف لوعكة صحية

تواصل «الوطن» مع إياد ربيع، مُساعد الفنان جورج وسوف، للوقوف على تفاصيل حالته الصحية، والذي أكد أن كل المعلومات بشأن تعرض الفنان لنزيف حاد لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وأضاف أن جورج وسوف داخل استوديو في الوقت الحالي، لتسجيل أغنتين جديدتين له، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيي، مع إجراء بعض البروفات مع فرقته الموسيقية، استعدادا لحفلته يوم 28/6 بدبي.

جورج وسوف: وجود حفلاتي في العديد من الدول العربية يشعرني بالفخر

وكان جورج وسوف، أعرب عن سعادته البالغة في تصريحات لـ«الوطن»، بسبب انتشار حفلاته في العديد من دول الوطن العربي قائلا، «حب الجمهور يضعني دائما في مسؤولية كبيرة، لأنهم يطلبون مني المزيد من الأعمال الفنية، وكذلك الحفلات»، لافتا إلى أنه سعيد بوجود حفلاته في جميع الدول العربية والأوروبية، لأن وجوده الدائم في الطائرة للسفر من بلد إلى بلد يجعله فخورا بذلك.