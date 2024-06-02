مخرجة «رفعت عيني للسما» بعد حصولها على جائزة بمهرجان كان: «اتشهرنا في فرنسا»

أعربت ندى رياض، مخرجة فيلم «رفعت عيني للسما» عن سعادتها البالغة، بعد حصولهم على جائزة العين الذهبية بمهرجان كان السينمائي، مشيرة إلى أن أبطال العمل كانوا متوقعين فوزهم بجائزة لأنهم كان يعرفون مدى تعبهم لخروج العمل بهذا الشكل الجيد، والذي نال إشادة العديد من النقاد والشخصيات العامة.

ندى رياض تكشف تفاصيل جائزة مهرجان كان

وقالت ندى رياض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها حتى الآن لا تستوعب حصولهم على جائزة في مهرجان كان السينمائي، وعقب إعلان الجائزة كانت تظن أنه حدث خطأ أو قالوا اسم الفيلم بالخطأ، ولكنها أدركت بعد قليل من الوقت، وكان شيئا مؤثرا وكبيرا بالنسبة لها، موضحة: «كانت فرحة فوق الفرحة».

وأضافت أنها لم تكن تتخيل حصولهم على جائزة لأن المسابقة كانت تضم العديد من الأفلام المهمة لمخرجين كبار، ويحملون تاريخا طويلا في تقديم مثل هذه الأعمال، ولكن أبطال فيلم البنات كان دائما يقولون أنهم سيحصلون على جائزة، ولكنها كانت دائما تقول لهم إذ لم تأتي جائزة فإنهم فعلوا ما عليهم حتى لا يتأثروا وقت إعلان الجوائز، ولكني تفاجأت وقت إعلان الفائز.

حضور بطلات العمل العرض الأول للفيلم

وتابعت ندى رياض أن كان شيء مهما بالنسبة لهم، وأصبحوا يمتلكون شهرة واسعة هناك، وذلك بسبب أنهم قدموا عرضا مسرحيا في شارع من شوارع مدينة كان، وبالفعل تلقوا العديد من العروض للدخول في مشروعات فنية خلال الفترة المقبلة، متمنية استمرار هذا الاحتفاء لفترة طويلة.