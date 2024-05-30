«المتحدة» تكرم مخرجي «رفعت عيني للسما» بعد حصولهم على جائزة العين الذهبي

كرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مخرجي فيلم «رفعت عيني للسما» ندى رياض وأيمن الأمير، بعد حصول الفيلم على جائزة العين الذهبية، لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته رقم 77 الأسبوع الماضي.

وخلال التكريم أشار عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الشركة المتحدة تضع دعم ورعاية المبدعين في قمة أولوياتها لدورهم المهم في صناعة الوعي، والحفاظ على ريادة الدولة المصرية في كل مجالات الفنون، خاصة الدراما والسينما.

ويعد فوز «رفعت عيني للسما» في مهرجان كان، تكريما للفن المصري الذي مثله بشكل مشرف، المخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمير، كسفراء عن المبدعين في مصر.

كما جرى الاتفاق خلال اللقاء، على البدء في التحضير لعمل فني ينتج بالتعاون مع قطاع الوثائقيات بالشركة المتحدة قريبا، حيث حضر اللقاء شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة.

من الجدير بالذكر أن «رفعت عيني للسماء»، أول فيلم مصري يحصل على الجائزة ضمن فعاليات مهرجان كان، من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.