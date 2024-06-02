اللحوم بـ250 جنيها.. معرض «خير مزارعنا لأهالينا» يواصل توفير السلع بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الزراعة، توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، ومعرض «خير مزارعنا لأهالينا»، المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي، إذ وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار توفير السلع، وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.

وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمشرف العام علي المعارض والمنافذ، باستمرار عمل معرض خير مزارعنا لأهالينا، من منتصف فبراير حتى الآن، لإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية، الطازجة والأسعار المناسبة، التي تقدر نسب التخفيضات من 20‎%‎، وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎.

وأضاف «صالح»، أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على المنافذ والمعارض، وذلك يرجع لثقة المواطنين في جودة منتجات الوزارة وأسعارها، التي تقل عن الأسواق المثيلة، موضحا أن أسعار السلع الأساسية في المعرض على النحو التالي:

الأرز: 27 جنها

السكر: 35 جنيها

البطاطس: 5 جنيهات

البيض: 120 جنيها

البامية: 30 جنيها

البامية «الويكه»: 25 جنيها

الجزر: 5 جنيهات

البصل: 9 جنيهات

الخيار: 12 جنيها

الزيت 700 مللي: 35 جنيها

الدواجن: 120 جنيها

اللحوم البلدي: 250 جنيها للكيلو

الكبده البلدي: 245 جنيها للكيلو

الكفتة البلدي: 240 جنيها للكيلو

274 منفذا ثابتا

أكد صالح، أن الوزارة لديها 274 منفذا ثابتا، منتشرين في كل محافظات الجمهورية، و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات، وتنتشر في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، مشيرا إلى جميع المنافذ تقدم 200 سلعة من السلع الأساسية والتكميلية، مؤكدا استمرار عملها حتى عيد الأضحى المبارك.