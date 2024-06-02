«علشان لو اللي قدامك بيمثل».. 10 علامات تشكف كذب المظاهر

خلال تعاملاتنا اليومية نتقابل مع أشخاص كثيرين بطباع مختلفة، منهم من يكون صادقًا وتلقائيًا في تعامله، ومنهم من يدعي المثالية واللطف، ولأن هذا النوع الأخير قد يخفي صفات غير حميدة ومُتعبة لمن حوله، فنستعرض في السطور التالية علامات تكشف التهذُّب الظاهري الكاذب.

10 علامات تكشف التهذب الظاهري الكاذب

وبحسبما ورد على موقع «The Vessel»، فهناك 10 علامات تكشف التهذب الظاهري الكاذب؛ إذ أن فهم هؤلاء الأشخاص يقود إلى التعامل معهم بالطريقة الصحيحة، وهذه العلامات هي:

1- المجاملة اللئيمة:

يقدم هؤلاء الأشخاص مجاملات تبدو لطيفة ظاهريًا، لكنها تُخفي إهانة أو انتقادًا مُبطنًا، فعلى سبيل المثال، قد يمدح أحدهم قميصًا جديدًا ترتديه، لكنه يضيف بمهارة أنه يخفي الكرش الكبير ببراعة.

2. اللطف المنتقى:

لا يُظهر هؤلاء الأشخاص لطفًا حقيقيًا للجميع، بل يميزون في تعاملهم، وقد يكونون مهذبين للغاية في الأماكن العامة أو عندما يحتاجون إلى شيء ما، لكن سلوكهم يتغير بشكل كبير على انفراد أو بمجرد تلبية احتياجاتهم.

3. السلوكيات العدوانية السلبية:

يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى تكتيكات غير مباشرة للتعبير عن مشاعرهم السلبية، مثل الملاحظات الساخرة أو المماطلة في المهام.

الانخراط في النميمة والنقد

4. النقد اللاذع باستمرار:

يستخدم هؤلاء الأشخاص موهبة العثور على الأخطاء في كل شيء، وانتقاداتهم ليست بناءة، بل هدفها التقليل من شأن الآخرين.

5. الانخراط في النميمة:

لا يستطيع هؤلاء الأشخاص مقاومة مشاركة الشائعات، خاصة السلبية، كوسيلة لإحباط الآخرين مع الحفاظ على شخصيتهم المهذبة.

6. التقليل من نجاح الآخرين:

يحاول هؤلاء الأشخاص التقليل من أهمية إنجازات الآخرين أو تجاهلها تمامًا.

7. التشكيك في قيم الآخرين:

يحاولون تسليط الضوء على أخطاء الآخرين مع تجاهل إنجازاتهم، ما يشعر الآخرين بالصغر وعدم الأهمية.

8. اللطف المبالغ فيه:

قد يبدو لطفهم مبالغًا فيه وغير صادق، كما لو كانوا يحاولون جاهدين الحفاظ على صورتهم المحبوبة.

9. دور الضحية دائمًا:

يلعب هؤلاء الأشخاص دور الضحية دائمًا، حتى عندما يكونون على خطأ، للهروب من المساءلة والحصول على تعاطف الآخرين.

10. شعور بعدم الارتياح:

من المهم الوثوق بالحدس، فإذا كان هناك من يشعرنا بعدم الارتياح باستمرار، حتى لو كان مهذبًا ظاهريًا، فهذه علامة على أن هناك شيئا غير صحيح.