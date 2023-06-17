عالم أزهري: لا توجه اللوم لابنك بسبب الإخفاق الدراسي.. الاحتواء يعالج الفشل

حذَّر الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، من عقاب الأبناء الشديد وإلقاء اللوم عليهم عند إخفاقهم في الدراسة، قائلاً: «الإنسان في حالة التقصير أو الضعف أحوج ما يكون إلى التعامل بالرفق واللين ما يخلق بداخله دافعا وأملا ويعيد ثقته في نفسه مجددًا».

جبر: تربية الأبناء تحتاج مع الشدة.. الحنان والاحتواء

وأضاف «جبر» خلال تقديمه برنامج «اعرف نبيك» على «قناة الناس» اليوم السبت، أنَّ التربية بالحنان والاحتواء والحرص على احتضان الطفل أو الابن حتى لو كان مقصرًا، من أسس التربية السليمة، موضحا احتياج الانسان في حالة التقصير أو الضعف إلى الوقوف بجانبه والدعم وتحديدًا من الوالدين.

لما نلاقي ولادنا مقصرين علينا أن نضمهم إلى قلبنا

وتابع: «إحنا للأسف لما نلاقي ولادنا مقصرين نضربهم مش نضمهم لقلبنا.. هو بانت النتيجة وساقط اوعى تلومه.. بل تضمه لقلبك وتقوله أنت حبيبي ولا يهمك يا ابني وتعوض السنة الجاية، ربي ولادك بالحضن زي ما بتربيهم بالضرب.. بعض الأولاد تبان نتيجتهم وساقط للأسف بدل ما يروح بيته يفكر في الانتحار بدافع الخوف والفشل».