أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية وتلعب دور الضحية

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الموقف المصري داعم للقضة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر حذرت من أي انتهاكات على الحدود المصرية مع قطاع غزة، كما حذرت من عملية اجتياح رفح الفلسطينية.

وذكر «الريس»، أن السياسية المصرية تتعامل بمسؤولية كاملة في الدفاع عن الأمن القومي والدعم الكامل لأهالي قطاع غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، أن مصر تقوم بدور محوري في رأب تهدئة الموقف والتصعيد الجاري، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تتورع في المضي قدماً في المجازر والتحرك ضد سكان عزل دون أي ردع قانوني دولي بل تتحرك وفق مصلحتها الخاصة: «مجلس الحرب الإسرائيلي يعلم أنه سينتهي تماماً بعد انتهاء الحرب ولا بقاء له».

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تواصل الحرب على قطاع غزة وأسفرت عملياتها العسكرية عن سقوط 30 ألف شهيد من الفلسطينيين، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، فضلا عن تدمير أكثر من 70% من مباني غزة، حتى أصبح القطاع عبارة عن أرض محروقة، ولا يوجد بها مكان آمن من المجازر التي تتواصل يوم بعد يوم.

ووصف «الريس» الوضع الحالي بـ«المؤسف»، لأن ما تقوم به إسرائيل خارج نطاق القانون الدولي: «إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وقوانين محكمة العدل الولية والجنائية الدولية، وتلعب دور الضحية، وأنها تبحث عن المعتقلين في غزة ناسية أنها دمرت القطاع».