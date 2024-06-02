أول تعليق من جورج وسوف بعد أنباء إصابته بنزيف حاد

علّق الفنان جورج وسوف، على شائعات إصابته بنزيف حاد في الأنف، والتي انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

جورج وسوف يعلق علي إشاعات إصابته بنزيف حاد

ونشر جورج وسوف، بوستر حفلته القادمة، المقرر إقامتها في 28 يونيو المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلا: «محطتنا المقبلة في دبي يوم 28 يونيو»، كأول تعليق منه على جميع الشائعات التي تلاحقه.

حقيقة تعرض جورج وسوف لوعكة صحية

وكان «الوطن» قد تواصل مع إياد ربيع، مُساعد الفنان جورج وسوف، للوقوف على تفاصيل حالته الصحية، والذي أكّد أن كل المعلومات بشأن تعرض الفنان لنزيف حاد لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.

وأضاف أن جورج وسوف داخل الاستوديو في الوقت الحالي، لتسجيل أغنتين جديدتين له، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، مع إجراء بعض البروفات مع فرقته الموسيقية، استعدادًا لحفلته يوم 28/6 بدبي.