رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أول تعليق من جورج وسوف بعد أنباء إصابته بنزيف حاد

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:13 م | الأحد 02 يونيو 2024
جورج وسوف

جورج وسوف

علّق الفنان جورج وسوف، على شائعات إصابته بنزيف حاد في الأنف، والتي انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية. 

جورج وسوف يعلق علي إشاعات إصابته بنزيف حاد

ونشر جورج وسوف، بوستر حفلته القادمة، المقرر إقامتها في 28 يونيو المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلا: «محطتنا المقبلة في دبي  يوم 28 يونيو»، كأول تعليق منه على جميع الشائعات التي تلاحقه.

حقيقة تعرض جورج وسوف لوعكة صحية

وكان «الوطن» قد تواصل مع إياد ربيع، مُساعد الفنان جورج وسوف، للوقوف على تفاصيل حالته الصحية، والذي أكّد أن كل المعلومات بشأن تعرض الفنان لنزيف حاد لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.

وأضاف أن جورج وسوف داخل الاستوديو في الوقت الحالي، لتسجيل أغنتين جديدتين له، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، مع إجراء بعض البروفات مع فرقته الموسيقية، استعدادًا لحفلته يوم 28/6 بدبي.

اقرأ المزيد:

مصدر يكشف حقيقة إصابة جورج وسوف بنزيف حاد

جورج وسوف يتعاون مع صناع أغنية «صاحي الليل» بأغنيتين جديدتين

جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد حفيدته (فيديو)

أول ظهور لـ جورج وسوف بعد أنباء تعرضه لوعكة صحية «فيديو»

ما هو مرض الفنان جورج وسوف وأسباب الإصابة به؟.. 5 أعراض لا تتجاهلها
بقلم أحمد عبد الرحمن