حكم الاشتراك في الأضحية.. «الإفتاء» توضح كيفية تقسيم الذبيحة (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الاشتراك في الأضحية؛ إذ يستعد المسلمون لحلول عيد الأضحى المبارك، وتقديم الأضحية باعتبارها سنة مؤكدة ومحببة، لكن يضطر البعض إلى الاشتراك في أضحية، ولا يعلمون حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه الدار، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم الاشتراك في الأضحية

من جهته، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم الاشتراك في الأضحية، إن الاشتراك يكون إذا كانت الذبيحة كبيرة، مثل العجل والجمل، يشترك فيه 7 أشخاص من 7 أسر، فيساوي السبع خروف أو جدي، فهنا يكفي لأسرة واحدة.

كشفية تقسيم الأضحية

وأضاف «شلبي» في حديثه عن حكم الاشتراك في الأضحية، خلال حلقة تليفزيونية على شاشة قناة «الناس»، أن الأسرة الواحدة تعني زوج وزوجة والأولاد، لكن إذا تزوج أحد الأولاد وصار له سكن مستقل ومعيشة مستقلة، فتكون هذه أسرة جديدة، لذلك لا يجوز أن يكون مع والديه في قسمة السُبع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن أقل حصة للأسرة في الذبيحة هي السبع، بينما الربع لو جرى تقسيمه على أسرتين، سيكون لكل واحدة الثمن، فهذا يكون أقل من السبع فلا يجوز.

وشدد الدكتور محمود شلبي، على أن الابن الذي استقل بمعيشته، ليس له أن يشترك مع أبيه في الربع؛ لأن الربع لا يكفي إلا لأسرة واحدة.