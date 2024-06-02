دعاء ذبح الأضحية كما ورد في السنة..« إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله»

دعاء ذبح الأضحية من السنن التي يحرص المسلمون على معرفتها خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، لترديده عند الذبح، أُسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقُدوة بأفعاله، وهناك بعض الصيغ التي وُردت في السنة بخصوص دعاء ذبح الأضحية التي بينتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعاء ذبح الأضحية

وعن دعاء ذبح الأضحية قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

وأضافت الإفتاء في دعاء ذبح الأضحية أنه يُستحب قول: «بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني، إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك.

دليل دعاء ذبح الأضحية من السنة

أفادت دار الإفتاء في إجابتها أن هناك أدلة من السنة النبوية، بشأن دعاء ذبح الأضحية، منها ما ورد عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَ الرسول صلى الله عليه وسلم ضَحَّى يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ». أخرجه أحمد في مسنده.

سنن الأضحية

وذكرت دار الإفتاء في إجابتها بشأن دعاء ذبح الأضحية أن هناك سنن أخرى يُراعي العمل بها منها، أن يذبح المُضحي بنفسه إن قدر على ذلك، كما يسن التسمية عند الذبح للخروج من خلاف العلماء، أن يقول وهو يذبح: باسم الله والله أكبر، ويستحب للمضحي أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيرها من وظائف العيد، وألا يقص المضحي شيئًا من شعره أو أظفاره، إذا حلت أول ليلة من عشر ذي الحجة، يستحب للمضحي أيضًا أن يسمِّن الأضحية.

أخر موعد لذبح الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء أن آخر موعد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ عند غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذا مذهب عدد من الصحابة والتابعين، وعليه رأي الحنابلة والشافعية، واختيار ابن تيمية، واستدلوا بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، أنه قال: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، والأفضل في الذبح التعجيل به قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق، أي الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك منعًا للوقوع في الخلاف بين الجمهور.