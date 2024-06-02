هل يؤثر تخدير الأضحية على صحة الإنسان؟.. طريقة جديدة لتخفيف آلامها

يحرص الكثير من المسلمين على إحياء شعائر عيد الأضحى المبارك، بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين على حسب القدرة المادية لكل فرد، وتعتبر الرحمة بالحيوان عند الذبح من الشروط الأساسية التي حددتها الشريعة الإسلامية عند تقديم الأضحية، ومع اقتراب عيد الأضحى، يثار تساؤل: هل يجوز تخدير الحيوان قبل ذبحه؟ وهل لذلك تأثير سلبي على لحم الأضحية؟، وهذا ما نتناوله في التقرير التالي.

شروط تخدير الأضحية

يجوز تخدير الحيوان قبل ذبحه بوقت قصير إذ كان ستطيع الشخص الذي يتولى عمليه الذبح التحكم به، وفقًا لما قاله الدكتور أشرف عبد العزيز، طبيب بيطري، متابعًا: «هناك شروط لتخدير الحيوان قبل الذبح وهو أن يكون التخدير جزئي، وألا يزيد مقدار المخدر في الدم عن 2 سم حتى لا يضر بالحيوان».

تأثير تخدير الأضحية على الإنسان

وأضاف الطبيب البيطري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن إعطاء الحيوان للمهدئ أو المخدر يكون بهدف حمايته أثناء الذبح من الشعور بالألم أو العذاب، تماشيًا مع الطريقة الشرعية الصحيحة التي تستوجب عدم تعذيبه أثناء الذبح، مؤكدًا عدم وجود أية مخاطر صحية تعود على الإنسان نتيجة تخدير الأضحية: «بيتبقى شوية رواسب من المهدئ في جسم الأضحية ودي ملهاش أي تأثير على لحم الأضحية ولا الإنسان اللي هياكلها».

وفيما يخص الحكم الديني حول تخدير الأضحية قبل الذبح، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوان قبل ذبحه سواء كان ذلك بتخديرها تخديرا خفيف أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، بشرط ألا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها.

وبعد تخدير الحيوان وتهدئة ثورته، يتم ذبحه بالطريقة الشرعية حسب ما أضافه مفيش الجمهورية، أما إذا أدى المهدئ أو الصعق لموت الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتة ويحرم أكله.

وهناك عدة أموريستحب فعلها قبل التضحية، أوضحتها دار الإفتاء المصرية، كالتالي: