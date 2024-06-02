«الإفتاء» توضح شروط الأضحية من الإبل وسنها المناسب

الأضحية هي شعيرة إسلامية تتمثل في ذبح حيوان معين خلال أيام عيد الأضحى، ومن هذه الحيوانات الإبل، ولـ شروط الأضحية من الإبل، يجب أن تتوافر بعض المواصفات الشرعية والصحية منها أنه يجب أن تكون الإبل قد بلغت السن المحددة شرعًا، وهو خمس سنوات فما فوق، وأن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر على صحتها وقيمتها، مثل العرج البيّن أو المرض الواضح أو الهزال الشديد أو العور البيّن، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

شروط الأضحية من الإبل

وأوضحت دار الإفتاء، بشأن شروط الأضحية من الإبل، أن أن تكون النية مبيتة بأن تكون هذه الأضحية قربة إلى الله تعالى، وأن يتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى ويمتد حتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويجب أن يتم ذبح الأضحية وفق الشروط الشرعية، أي بالذبح الحلال مع ذكر اسم الله عليها.

الأفضل في شروط الأضحية من الإبل

وأكد دار الإفتاء، في إطار التعريف بشروط الأضحية من الإبل فقد اختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول السادة المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ" رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: «كان يضحي» ما يدل على المداومة.

وأكدت الإفتاء أنه بشأن شروط الأضحية من الإبل أن تبلغ سن الأضحية وهو أن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في «صحيحه»، بمعني 5 سنوات إذا كان يرعى، وإذا كان يعلف نختار الكبير في الحجم والأكثر عطاء في اللحم الطيب.

شروط عامة في التضحية بالإبل

وضمن شروط الأضحية من الإبل سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، ومن ذلك: العمياء، العوراء البيّن عورة، مقطوعة اللسان بالكلية، الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف، مقطوعة الأذنين أو إحداهما، العرجاء البيّن عرجها، الجذماء وهي مقطوعة اليد أو الرجل، الجذاء وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، مقطوعة الألية، البتراء: وهي مقطوعة الذنب، المريضة البيّن مرضها، العجفاء التي لا تنقي: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، مصرمة الأطباء: وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها، الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم، وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية.