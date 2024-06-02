فرص عمل للمصريين في ألمانيا.. انطلاق برنامج «بطاقة الفرص»

بدأت الحكومة الألمانية، تطبيق المرحلة الثالثة من قانون هجرة العمال المهرة والذي يطلق عليه «بطاقة الفرص ألمانيا»، ويهدف لاستقدام عمالة مهرة مؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي، وبموجب هذه البطاقة يسهل على العمال الانتقال إلى ألمانيا دون اشتراط عقد توظيف مع صاحب العمل.

بطاقة الفرص ألمانيا

وبحسب موقع «دويتشه فيلة» فقد بدأ تطبيق نظام بطاقة الفرص ألمانيا منذ أمس السبت، وهو المرحلة الثالثة من تنفيذ قانون هجرة العمال المهرة الذي تم إقراره في البرلمان الألماني العام الماضي.

وقالت نانسي فيروز وزيرة الداخلية الألمانية، إن بطاقة الفرص ألمانيا تضمن استقدام عمالة ماهرة إلى الاقتصاد الألماني والذي تحتاجه البلد الأوروبي بشكل ملح منذ سنوات.

شروط الحصول على بطاقة الفرص ألمانيا

بحسب الموقع الألماني، فأن الشرط الأساسي للحصول على بطاقة الفرص ألمانيا، هي أن يكون المهاجر قد حصل على تدريب مهني لمدة عامين على الأقل في مجاله، أو أن يكون حاصل على شهادة جامعية في بلده.

بالإضافة إلى ضرورة أن يتمتع المهاجر بمهارات لغوية في اللغة الألمانية أو الإنجليزية، وهذا الشرط بالذات هو الذي يحدد إمكانية الحصول على بطاقة الفرص ألمانيا.

ويمكن لحاملي المؤهلات في المهن التي تعاني من نقص العمالة بألمانيا التقدم للحصول على بطاقة الفرص.

ماذا بعد الحصول على بطاقة الفرصة؟

ويمكن للحاصلين على «بطاقة الفرص ألمانيا» القدوم إلي برلين، والحصول على مهلة عام للبحث عن وظيفة ثابته.

يشار أن ألمانيا تحتاج لأكثر من 400 ألف وظيفة على رأسها وظائف في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.