«القومي للبحوث» يعلن إنتاج مشروب لبن جديد خالي من الكازين لأطفال التوحد

أكّد الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز مستعد دومًا، وفي أي وقت لخدمة الصناعة الوطنية والصناع وتقديم كافة الاستشارات البحثية لهم بمختلف المجالات.

وقال «درويش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الميزانية الخاصة بالمركز تضاعفت 150% خلال الـ5 سنوات الماضية، وأنّ العمل يتم دومًا بكافة القطاعات لدعم الباحثين بمختلف المجالات، وأن هناك أكثر 90 ألف بحث منشور عالميًا من قبل الباحثين وعلماء المركز.

لبن الأطفال المنتج من قبل المركز القومي للبحوث

وأوضح رئيس المركز التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في إطار دعم المنتج الوطني، جرى إنتاج مشروب لبن خالي من الكازین لأطفال التوحد، ويحتوي على كل الفوائد الصحية للألبان، ويحسن مقياس التوحد في مرحلة الطفولة (CARS) بنسبة 93 %، وتحسين التركيز بنسبة 75%، وتحسين التواصل بالكلام بنسبة 42%، وتحسين التواصل الاجتماعي بنسبة 21.4%، والنوم العميق بنسبة 7.14 %، ويقلل النشاط العصبي الزائد بنسبة 25%.