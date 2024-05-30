نصائح مهمة من «القومي للبحوث» لتناول لحوم الأضحية بأمان وصحة في العيد.. اعرفها

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد استهلاك لحوم الأضحية، مما يجعل اتباع النصائح الصحية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة أفراد العائلة، وفي هذا السياق، يقدم المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من النصائح المهمة لضمان استهلاك آمن وصحي للحوم الأضحية.

وتتضمن نصائح المركز القومي للبحوث ما يلي:

1. الاعتدال مفتاح الصحة:

لا ينصح بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء، حتى في أيام العيد، إذ أن ذلك قد يُسبب مشاكل صحية خطيرة، خاصةً لمرضى القلب والضغط والسكر والنقرس.

ويُفضل تناول كميات معتدلة من اللحوم، من 100 إلى 150 جرامًا يوميًا، مع الحرص على تنويع مصادر البروتين.

2. الخضروات سلاح فعال:

يُنصح بتناول كميات وفيرة من الخضروات، خاصةً الطازجة، مع كل وجبة غنية باللحوم، وذلك لتقليل امتصاص الجسم للدهون الضارة وتحسين عملية الهضم، إذ تُساهم الخضروات في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتُعزز الشعور بالشبع.

3. السلق بديل صحي:

يفضل استبدال اللحوم المشوية أو المقلية باللحوم المسلوقة، وذلك لتقليل نسبة الدهون في الوجبة، ويُمكن أيضًا تحضير بعض الأطباق اللذيذة من اللحوم المسلوقة، مثل الحساء أو اليخنات.

4. شواء صحي:

إذا اخترت شواء اللحوم، تأكّد من استخدام الفحم غير شديد التوهج (هادئ) مع المحافظة على مسافة مناسبة بين الفحم واللحوم، ويُساعد ذلك على تقليل تكوين المواد الضارة الناتجة عن احتراق الدهون على الفحم.

5. علامات فساد اللحوم:

يجب ملاحظة عدة علامات تدل على فساد اللحوم، مثل وجود لون أخضر أو ألوان داكنة، أو ملمس غير متماسك، أو رائحة منفرة، وتأكد من شراء اللحوم من مصادر موثوقة والتأكد من خلوها من أي علامات فساد.

6. أحشاء الأضحية:

يُمكن الاستفادة من أحشاء الأضحية في تحضير العديد من الأطباق اللذيذة والمغذية.مع ذلك، يجب الحرص على تنظيفها جيدًا قبل الاستخدام والتأكد من سلامتها.