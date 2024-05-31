«مياه روض الفرج» تستقبل وفدا من «القومي للبحوث» لاستعراض مراحل تنقية المحطة

استقبلت محطة مياه روض الفرج وفداً من الباحثين بالمركز القومي للبحوث، للتعرف على مراحل تنقية المياه، وأحدث التقنيات المستخدمة لضمان توفير مياه نقية وآمنة لسكان محافظة القاهرة.

التعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب

وبدأت الزيارة بجولة ميدانية داخل محطة روض الفرج للتعرف على خطوات عملية تنقية المياه، بداية من مأخذ المحطة ومروراً بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين، واستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل من مدير معمل المحطة للأساليب والتقنيات المستخدمة في تنقية مياه الشرب.

أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن محطة مياه روض الفرج تعد من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة، ودخلت الخدمة عام 190، وكانت تعتمد على مياه الآبار الإرتوازية في بداية نشأتها، وتبلغ مساحة منشات المحطة 25 فدانا، وطاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب/ يوم، وبلغ عدد المستفيدين في خدمات المحطة ما يقرب من 4 ملايين نسمة بمناطق السيدة زينب والإباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوي والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء.

توفير مياه شرب عالية الجودة

وأبدى الوفد اهتماماً كبيراً بالخطط المستقبلية التي تنتهجها شركة مياه الشرب بالقاهرة لتطوير البنية التحتية وتحديث محطات المياه، لضمان توفير مياه شرب عالية الجودة.

ودعا أعضاء الوفد إلى تنظيم المزيد من الزيارات الميدانية وورش العمل المشتركة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، مشددين على أن مثل هذه المبادرات تعزز من قدرات العاملين في قطاع مياه الشرب، وتساعد في مواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية المتعلقة بإدارة موارد المياه.

وأعرب المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تقديره للتعاون مع مختلف الجهات ونقل الشركة لخبراتها التكنولوجية المتقدمة في مجال تنقية المياه.