منخفض جوي يضرب مصر خلال أيام ويتسبب في ارتفاع الحرارة.. «الأرصاد» توضح التفاصيل

ترتفع قيم درجات الحرارة بشكل كبير مع اقتراب فصل الصيف؛ نتيجة عدد من العوامل المؤثرة، أهمها المنخفضات الجوية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 50 درجة مئوية، والتي تضرب البلاد خلال أيام من بداية فصل الصيف.

منخفض الهند الموسمي

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي، يحمل كتلًا هوائية شديدة الحرارة تصل معها إلى 45 درجة وقد ترتفع إلى 50 درجة مئوية، ثم تمر تلك الكتل على البحر المتوسط فتحمل كميات كبيرة من بخار المياه ثم تبدأ في فقدان حرارتها، لتأخذ قيم درجات الحرارة في الانخفاض، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة فيها يجعلنا نشعر بدرجات حرارة مرتفعة.

مرتفع العروض الوسطى

وأوضحت «غانم» في تصريح لـ«الوطن»، أنه بالإضافة إلى منخفض الهند الموسمي، هناك عدد من المنخفضات الأخرى التي تضرب البلاد خلال فصل الصيف، أهمها منخفض العروض الوسطى، والذي يحمل معه كتلًا هوائية أكثر اعتدالا من الموجات التي يحملها منخفض الهند.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أننا بدأنا مؤخرًا نتأثر بارتفاع الحزام المداري الموجود عند خط الاستواء، لتكثر معه فرص الأمطار بشكل متفرق على بعض المناطق، موضحة أننا نسجل أعلى معدل درجات حرارة في فصل الربيع.