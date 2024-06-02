«الأرصاد»: فصل الصيف 2024 بدأ مناخيا أمس.. ورسميا 20 يونيو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية فصل الصيف 2024 مناخيًا، أمس، وبعدها بأيام قليلة يبدأ فصل الصيف فلكيًا يوم 20 يونيو.

حالة الطقس مع بداية فصل الصيف

وتتعرض البلاد إلى موجة حارة شديدة على الأنحاء كافة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 44 مئوية، خاصة على إقليم جنوب الصعيد ومحافظاته نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ترفع قيم درجات الحرارة العظمى، وتتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

ومع بداية فصل الصيف 2024 مناخيا، تتعرض البلاد لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وخاصة على جنوب سيناء، بينما تتسبب الرياح في اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 4-6-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 15 درجة مئوية.