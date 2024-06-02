«الأرصاد» تكشف سبب بدء الصيف قبل موعده.. هل يؤثر على درجات الحرارة؟

شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين بداية فصل الصيف 2024 مناخيًا، وبعدها بأيام قليلة يبدأ فصل الصيف فلكيًا يوم 20 يونيو، وسط تساؤلات عن سبب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

وكشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، الفرق بين بداية الصيف فلكيًا ومناخيًا، مشيرة إلى أنّ البداية المناخية هي المتعلقة بالأحوال الجوية وحالة الطقس والمناخ عمومًا.

وقالت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، إننا نعيش تأثير المناخي الصيفي، الذي بدأ أمس في أول شهر يوليو، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس، وهي شهور الصيف المعروف في مصر والدول العربية.

موعد فصل الصيف فلكيًا

وأشارت إلى أنّ البداية الفلكية لفصل الصيف يحددها المعهد القومي للبحوث الفلكية، نتيجة الحركة الظاهرية للشمس وتعامدها على مدار السرطان رسميًا، ويوافق هذا يوم 20-6- 2024، موضحة أنّ ذروة فصل الصيف تكون في شهر يوليو وأغسطس 7 و8.

هل ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف؟

وأضافت أنّ أسبقية البداية المناخية على الفلكية في فصل الصيف، ليس لها أي تأثير على درجات الحرارة، لافتة إلى أنه مع انتقالنا من شهر مايو إلى يونيو أخذت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، نتيجة ارتفاع المعدل الشهري، وهذا أمر طبيعي يحدث بالانتقال من شهر إلى آخر.

وتابعت «غانم» أنّ فصل الصيف يشهد ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مشيرة إلى أنّ البلاد تتأثر بعدة توزيعات ضغطية في فصل الصيف، من أبرزرها منخفض الهند الموسمي، الذي يتميز بكتل هوائية شديدة الحرارة تتجاوز الـ45 درجة، وتصل لـ50 وتكون محملة ببخار الماء أثناء مرورها على البحر المتوسط، وهو ما يسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

توزيعات الضغط والمنخفضات في فصل الصيف

وأردفت أنّ البلاد تتأثر أيضًا بمرتفع العروض الوسطى أحيانًا ومرتفع الضط الأزوري، ويكون أكثر اعتدلًا، ومؤخرًا بدأت البلاد تتأثر بارتفاع الحزام المداري الموجود على خط الاستواء، وشهدت بعض المناطق تساقط أمطار رغم ارتفاع درجات الحرارة.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ درجات الحرارة في فصل الصيف تكون في المعدلات الطبيعية، مع موجات حارة متكررة، لكنها غير مستمرة لفترة طويلة، لافتة إلى أنّ البلاد تسجل أعلى درجات حرارة في فصل الربيع، وإن كانت أقل نسبيًا في الصيف، إلا أنّ إحساسنا بها يزداد بسبب درجات الحرارة المحسوسة في الظل والرطوبة.