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أمير المصري يتعرض لحادث.. وينقل إلى المستشفى

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:34 م | الأحد 02 يونيو 2024
أمير المصري

أمير المصري

تعرض الفنان أمير المصري، لحادث أثناء تصويره عمل خارج مصر، نقل إثره إلى أحد المستشفيات، حسبما أعلن والده.

أمير المصري يتعرض لحادث

نشر أحمد المصري، والد «أمير»، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مجموعة صور وهو بالمستشفى، وعلق عليها، قائلا: «حادثة أثناء التصوير.. لأمير ابني.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله دعواتكم».

في سياق آخر، حقق أمير المصري، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2024، بمشاركته في مسلسل «مليحة» الذي كانت تدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في «السلوم»، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى «غزة» عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

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