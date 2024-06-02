أمير المصري يتعرض لحادث.. وينقل إلى المستشفى

تعرض الفنان أمير المصري، لحادث أثناء تصويره عمل خارج مصر، نقل إثره إلى أحد المستشفيات، حسبما أعلن والده.

أمير المصري يتعرض لحادث

نشر أحمد المصري، والد «أمير»، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مجموعة صور وهو بالمستشفى، وعلق عليها، قائلا: «حادثة أثناء التصوير.. لأمير ابني.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله دعواتكم».

في سياق آخر، حقق أمير المصري، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2024، بمشاركته في مسلسل «مليحة» الذي كانت تدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في «السلوم»، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى «غزة» عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.