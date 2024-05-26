إيلون ماسك يفجر مفاجأة: «واتساب بيسرق المحادثات ليلا وانتوا نايمين»..

عاد عملاق التكنولوجيا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ليثير الجدل مُجددًا، من خلال حديثه عن تطبيق المراسلة الشهير «واتساب» إذ حذر مستخدميه من سرقة محادثاتهم.

ففي تغريدة على منصة «إكس»، خلال الساعات الماضية، زعم «ماسك» أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب، يقوم بنقل بيانات المستخدمين الخاصة كل ليلة، وبانتظام، ولا زال البعض يعتقد إنه آمن.

وأكد «ماسك» في مقطع فيديو شاركه في تغريدته، أن واتساب يقوم بتنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين ليلاً حتى وإن كانوا غارقين في النوم في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة.

وهو ما انقسمت حوله الآراء، حيث شارك العديد من الأشخاص مخاوف ماسك، بينما شكك البعض الآخر مُطالبًا بدليل على حديثه.

خبير تكنولوجي.. «مش واتساب بس»

في هذا الصدد، علق المهندس أحمد طارق، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، على حديث إيلون ماسك، مؤكدًا إن الأمر لا يقتصر على تطبيق «واتساب» فقط، ولكن أبرز تطبيقات شركة ميتا، وهي «فيسبوك واتساب، ماسنجر، إنستجرام» تمتلك كافة الأذونات والصلاحيات لاختراق الصور والمحادثات: «طول ما انت بتستخدمهم الكاميرا مفتوحة وكمان المايك».

وأوضح الخبير التكنولوجي، أن الأمر بهدف دعائي وإعلاني: «بيسمعوا ويشوفوا الكلام، وبناء عليه بيرشحولك إعلانات عن منتجات اتكلمت عنها، وده اللي بيحصل في فيسبوك».

وتابع «طارق» خلال حديثه لـ «الوطن»: «حديث إيلون ماسك مش مُبالغ فيه، ولكن التطبيق مش بيراقبك بهدف المراقبة، ولكن لاستخدام الكلمات المفتاحية في الإعلانات».