وزير الصحة: المستشفى لن يستقيم دون فريق طبي من أطباء وممرضين وإداريين 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنّ المستشفى لن يستقيم إلا بوجود طبيب وتمريض وفني وإداري، وهو ما يطلق عليه الفريق الطبي، وأي خلل بهذا الفريق يعني خلل بالمنظومة الصحية، موضحًا أن خريجي كليات الطب في مصر جيدون جدًا، ويبحثون عنه في العديد من الدول الأخرى الأوروبية والعربية؛ للعمل بالفرق الطبية بها.

منظومة تعليمية في مجال الطب

وأشار «عبدالغفار»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن هناك منظومة تعليمية في مجال الطب جيدة جدًا، والدليل على ذلك أن خريجي مصر يعثرون على فرص عمل بالخارج، مؤكدًا أن الفريق الطبي بها أطباء بشريين وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وتمريض وتخصصات مختلفة داخل المنظومة الصحية.

وأوضح أن نسبة عدد العاملين في الأطباء البشريين بالنسبة للمواطنين به نقص، وهناك 14 ألف طبيب، يتخرجون من الجامعات، ويتم تكليفهم بالمستشفيات، مشددًا على أنه بالانتقال للصيادلة هناك فائض في عدد الصيادلة بـ4 أضعاف، ما يحتاجه المعدل العالمي، ونشهد سنويًا تخرج 18 ألف صيدلي رغم حاجة الدولة لـ4000 فقط.

عدد خريجي التمريض

وأوضح أن عدد خريجي التمريض ليس بالسيئ، ولكن هناك سوء توزيع للتمريض بالمستشفيات، ولذلك هناك نقص في بعض التخصصات وهناك سوء توزيع في التخصصات الأخرى، مؤكدًا أنه يجري العمل على تغيير منظومة التكليف، ويتم العمل على أن من يكلفوا بوزارة الصحة يكون في ضوء الاحتياج الفعلي، مشيرًا إلى أنه يتم مخاطبة كل المديريات لمعرفة الاحتياج للاطمئنان على عدد الأطباء والتخصصات الأخرى وعملهم.

وتابع: «بداية من 2025 سنحترم هذه الطلبات، ويتم البدء في تكليف طبقًا للأعداد والتوزيع الجغرافي حسب المحافظة، في السابق كان يتم تكليف الجميع، القانون مش بيقول كده والمنطق بيقول إن المستشفى ياخد احتياجها فقط».