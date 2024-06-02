وزير التعليم الأسبق: نحتاج «مجلس أعلى» لوضع السياسات التعليمية في مصر

قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الثانوية العامة مشكلة كبيرة في مصر، مشيرًا إلى أنه عمل على تطوير نظام الثانوية عندما كان وزيرًا للتعليم، وتوصل إلى مقترح أقرب إلى النظام الفرنسي الذي يتيح وجود أكثر من قسم في الثانوية العامة، لكي تتوائم مع قدرات وذكاء واهتمامات الطالب مبكرًا.

وتابع «جمال الدين»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، مساء الأحد، أنه ناقش المقترح مع مجلس الوزراء، وطرحه على الصحفيين والرأي العام، وكانت المقترح ناضجًا بما يكفي للتطبيق.

وأضاف: هذا الأمر حدث في آخر 2005، وبحسب الدستور كان من الضروري أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات الرئاسية، وبعد تغيير الحكومة لم يُطبق المقترح.

امتحانات الثانوية العامة أزمة

ولفت وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أن امتحانات الثانوية العامة يعتبرها البعض مأساة، مشددًا على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم خارج الحكومة، يكون مسؤولاً عن وضع السياسية التعليمة للدولة المصرية، ويتبع هذا المجلس رئيس الجمهورية مباشرة.

وحول الدعم، قال الوزير الأسبق، إنه مع الدعم النقدي، مشيرا إلى أن رغيف الخبز يُستخدم في غرض غير المخصص له، بسبب رخص سعره، مشيرًا إلى أن توجه الحكومة لرفع السعر كان سليمًا.