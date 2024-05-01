أمين «تشريعية البرلمان»: الدولة تعزز التنمية المستدامة في كل شبر من سيناء

أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء، مشيدا بالتقدم المحقق في هذا الصدد والتزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة في كل شبر من أراضي سيناء.

الدولة المصرية تعزز التنمية المستدامة في سيناء

وقال أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن المشروعات التنموية في سيناء تهدف لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان، كما أن سيناء من أهم المناطق الاستراتيجية في مصر، ونحن بالفعل نشهد جهودا مستمرة من القيادة السياسية في تنميتها وتحسين الحياة بها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم.

دعم مبادرات ومشروعات تعزيز التنمية المستدامة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار في سيناء يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فضلا عن استعداد الدولة لدعم كل المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

كما شدد النائب على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، وتحقيق آمال وتطلعات سكانها نحو مستقبل أفضل.