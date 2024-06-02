وزير التموين يرد على اعتراضات نواب البرلمان: ندعم 71 مليون مواطن

عقّب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على اعتراضات بعض نواب البرلمان على تحريك سعر الرغيف المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، وطلبات الإحاطة المقدمة بهذا الشأن وأن تلك الخطوة تعد إفقارا للبسطاء.

وأضاف وزير التموين خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الحمد لله إننا قادرين على دعم كل تلك الطبقات ونحن ندعم 71 مليون مواطن في مصر».

وتابع: «نعمل بمنظومة واحدة، وليس لدينا تقسيم مثالي للطبقات الأكثر استحقاقا، وعندما بدأت في عام 2017 كان عدد الحاصلين على الدعم 91 مليون مصري ثم تم تنقية البطاقات وصولا إلى 71 مليون مواطن».

ولفت إلى أن الفئات القاصر حصولها الآن على بطاقات التموين، هي أصحاب معاش تكافل وكرامة الذين لا يملكون بطاقة تموينية، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وأبناء الشهداء، والأرامل، والمرأة المعيلة.