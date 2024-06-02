«الإفتاء» توضح حكم استباحة أعراض الناس.. النبي حذر منها

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم استباحة أعراض الناس، إذ حذر النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الأمر، باعتباره من المحرمات، إلا أن البعض قد لا يعلم حكمه، وهو ما تستعرضه دار الإفتاء؛ تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم استباحة أعراض الناس

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن حكم استباحة أعراض الناس، بما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ» رواه أحمد وأبو داود.

تحذير النبي من استباحة الأعراض

وأوضحت «الإفتاء»، في حديثها عن حكم استباحة أعراض الناس، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أنه في هذا الحديث مُبالغة في التحذير من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الاستطالة في الأعراض، أو استباحتها والخوض فيها، وَوَصَفَه بأنه ربا، بل بأنه «أربى الربا»، وهذا يقتضي أنه من أشد الجرائم جرمًا ومن أشنع الذنوب إثمًا.

واختتمت «الإفتاء» أنه إنما كانت الاستطالة في الأعراض كبيرةً؛ لتعلقها بحقوق العباد، ولذا استحق فاعله التوعد بالعقاب الشديد.