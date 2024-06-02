«الإفتاء» توضح آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي.. النبي حث عليها

يستعد المسلمون إلى استقبال عيد الأضحى المبارك، وتقديم الأضاحي، باعتبارها سنة مؤكدة ومحببة، لكن قد لا يعلم البعض ممن سيضحون هذا العام، آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في الحديث عن آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي، إن إذا عَزَم الرجل على الحج متمتِّعًا، فلا مانع شرعًا مِن الأخذ مِن شَعره وأظفاره في الأيام الأُوَلِ مِن شهر ذي الحجة، قبل إحرامه بالحج، ولا حرج عليه، بل هو المستحبُّ في حقِّه تَأَهُّبًا للإحرام؛ والأمر بالإمساك عن الشَّعر والأظافر، مختصٌّ بمَن سيُضَحِّي ومحمولٌ على الاستحباب، ولا يشمل المُتَمَتِّع الذي لا يَسُوق الهدي.

ما آخر موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي

أضافت دار الإفتاء في حديثها، عن موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي، أن الامتناع عن أخذ شيءٍ مِن الشَّعر والأظفار مِن أول ذي الحجة إنما هو في خصوص مَن أراد أن يُضَحِّي؛ لحديث أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». وفي روايةٍ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ».

موعد للحلاقة وقص أظافر المضحي

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، عبر البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، إن قص الشعر والأظافر بالنسبة للمضحي، مسألة مندوبة أو مستحبة، وليست إلزامية، وورد فيها حديث واحد روته أم سلمة رضي الله عنها.

وأوضح أن آخر موعد لقص الشعر والأظافر قبل مغرب ليلة الأول من ذي الحجة وتنتهي بذبح الأضحية، ومن أراد أن يمسك عن القص فقد أصاب السنة ومن لم يلتزم بها فلا شئ عليه وإذا ضحى فأضحيته صحيحة ولا ينقص من ثوابه.