أمين الفتوى عبر قناة الناس: الخوض في أعراض الناس يغضب الله

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا الأخلاق، ومعظم الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق، وجزء بسيط يتحدث عن العبادات، لافتا إلى أن النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق.

من أعظم العبادات

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «من أعظم العبادات هو ترك الحرام، لازم المسلم يبعد عن الحرام، ويكون عفيفاً، لأن العفة خلق حسن، واليوم الناس أصبحت تترك لسانها للخوض في أعراض الناس دون مبالاة منهم إن هذا التصرف يعرضهم لغضب وسخط الله سبحانه وتعالى».

معنى عفيف اليد

واستكمل: «عفيف البطن يعني لا يدخل أبدا طعام حرام في بيته، عفيف اليد يعني لا تمتد يده إلى حرام رشوة أو مال حرام، الإنسان العفيف دائما يكون بعيداً عن كل الحرام والظلم».