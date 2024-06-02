«التعليم»: لم يصدر أي قرار بزيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الجديد

نفت وزارة التربية والتعليم، زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100%؜، موضحة أنها لم تصدر أي قرارات أوتقارير بخصوص هذا الشأن.

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يصدر كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة «عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية».

آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة

وأكد أن التقارير المنشورة حملت تفاصيل مغلوطة، واستندت لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق، موضحا أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.