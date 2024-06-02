‎قبل عيد الأضحى 2024.. 4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة

أيام قليلة تفصل المسلمين في جميع أنحاء العالم عن استقبال عيد الأضحى المبارك 2024، وهو أحد المناسبات السعيدة التي ينتظرونها بقلوب متشوقة لعيش أوقات سعيدة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة؛ لذا وقبل عيد الأضحى 2024 ولأن ذبح الأضاحي وتناول اللحوم أكثر سمات هذا العيد، فيمكن الإشارة إلى 4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة.

4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة

وقبل عيد الأضحى 2024 وحفاظًا على سلامة المواطنين، حذرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 4 فئات من تناول اللحوم بكثرة؛ تجنبًا لأضرارها الصحية التي قد تنتج عنها، موضحة أن رغم احتواء اللحوم على عناصر غذائية مهمة للجسم، فإنها تحتوي على دهون عالية يجب الحذر منها وعدم الإسراف في تناولها.

ولأن الحديث عن الكمية المسموح بتناولها من اللحوم يزداد عادة قبل عيد الأضحى من كل عام، فقد أوضحت «الصحة»، أن هناك 4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة، وهم مرضى ضغط الدم المرتفع، ومرضى السكري، وأصحاب الكوليسترول المرتفع، ومرضى النقرس للوقاية من آلام المفاصل واحمرار والتهاب المفصل.

كما أكدت الوزارة أن الإسراف في تناول اللحوم يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، ما يزيد فرص ارتفاع نسبة الكوليسترول الضارة، وبالتالي التعرُّض لأمراض ومشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب، وأيضًا الذبحة الصدرية، إلى جانب زيادة اضطرابات الجهاز الهضمي.

7 نصائح لتجنب الأضرار الصحية في عيد الأضحى

وهناك مجموعة من النصائح الغذائية يمكن اتباعها خلال الاحتفال بعيد الأضحى لتفادي الأضرار الصحية، منها: