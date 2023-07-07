تأثير وصول نسبة رطوبة الجو إلى 90% على الإنسان.. وتخدع الجسم وتزيد التعب

بعد مرور أكثر من أسبوعين على بداية فصل الصيف بشكل رسمي، شهدت الساعات الماضية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وما يزيد الإحساس بالحر هي الرطوبة، والتي ذ ترتفع اليوم نهارًا وتصل إلى 90% في بعض المناطق والمحافظات، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لبيان حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهو ما أثار التساؤل حول تأثير ارتفاع الرطوبة على صحة الإنسان.

وتعليقا على هذ الشأن، قال الدكتور حسني سلامة أستاذ المناعة والجهاز الهضمي، إن الرطوبة تعني تشبع الجو ببخار الماء وزيادة نسبته، كما تختلف الرطوبة ودرجتها وفقا لدرجة حرارة المنطقة نفسها ومعدل ضغط الهواء بها، وتزداد نسبة الرطوبة في الصيف بشكل خاص.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن زيادة نسبة الرطوبة تؤثر على صحة الإنسان، إذ أنها تخدع الجسم من خلال التعرق الزائد والشعور بعدم الراحة، وأيضًا الإجهاد الحراري وضربة الشمس، رغم كون الرطوبة لا تزيد في الواقع درجة الحرارة الداخلية أو الخارجية.

كما أشار الطبيب إلى أن الرطوبة الزائدة قد تتسبب في الجفاف والإغماء نتيجة فقدان السوائل، فضلا عن عدم تبخر العرق من الجسم بعد إفرازه بسبب الحرارة العالية لتخفيض حرارة الجسد، نتيجة وجود رطوبة بالهواء، ما يؤدي إلى شعور الجسم بالحرارة واللزوجة.

نصائح لتفادي أضرار الرطوبة

وعن طرق تفادي أضرار الرطوبة، اأضح أنه يجب عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس وقت الرطولة وارتفاع الحرارة، مع شرب كميات وفيرة من المياه والسوائل، لتعويض ما يفقده الجسم في العرق والتبول، علاوة على ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، مع الجلوس في الغرف المكيفة، وعدم القيام بالأعمال الشاقة.