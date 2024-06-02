حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024.. اليوم آخر فرصة

ينتهي اليوم الأحد الموافق 2 من شهر يونيو الجاري، حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024، وفق الجدول الذي أعلنت عنه الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موضحة أن الحجز حتى نهاية اليوم متاح لنوعيات مختلفة من القطارات كالإسباني والروسي والثالثة روسي والـVIP.

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024 يكون بإجمالي 4 تذاكر فقط للفرد، وشددت هيئة السكة الحديد على الركاب بضرورة مراجعة جميع البيانات المدونة على التذكرة كموعد رحلة المغادرة وموعد الوصول والدرجة ورقم المقعد، فضلاً عن قيمة التذكرة وذلك قبل المغادرة من أمام شبابيك التذاكر.

وأهابت الهيئة بجميع العاملين ضرورة تقديم كل الخدمات المميزة للركاب واتخاذ كل الإجراءات والآليات الخاصة بتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة، وإثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

عدم السماح بركوب أي راكب بدون تذكرة

كما شددت على ضرورة العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والعمل على توطين صناعة النقل في مصر، والعمل على تعظيم موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لكل الأراضي ومحطات وقطارات الهيئة وعدم السماح بركوب أي راكب بدون تذكرة.

ونوهت بأنه يتم صيانة جميع القطارات بصفة مستمرة قبل خروجها على القضبان، كما يتم تطوير جميع المحطات للوجهين القبلي والبحري.