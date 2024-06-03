محمد الباز لـ«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور: «في مصر قبل 2014 كل حاجة كانت ماشية بالبركة.. البلد كانت شغالة بمبدأ عك وربك يفك»، منوهًا بأن مصر أصبحت بلدا منظما، وملمح الجمهورية الجديدة أننا في دولة تسير إلى الأمام، والمشهد الإعلامي تأكيد على مسار وخطة الجمهورية الجديدة.

الشركة المتحدة تدفع عن مصر حماقات كبيرة

وتابع «الباز»، خلال برنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الشركة المتحدة تدفع عن مصر حماقات كبيرة، وتفسد سيناريوهات عديدة، ومن يهاجم المتحدة لا يهاجم إعلاما أو شركة إعلامية، بل يريدون ضرب مصر في قوتها، لا يريدون عمل دور وطني كبير».

الشركة «المتحدة» تدعم الدولة المصرية

وأشار إلى أن الهجوم من الخارج ومن المنصات الخارجية أمر طبيعي؛ لأنها لا تريد لكيان مؤسسي مصري النجاح، موضحًا أن الهجوم من الدوائر من داخل مصر والتقنع بقناع وطني هو أمر مزعج، مشددًا على أن هناك مسار تقوم به الشركة «المتحدة» لدعم الدولة المصرية.

وأوضح أن الشركة «المتحدة» ليست مجرد شركة إعلامية ولكن تقوم بمهمة في عمق الأمن القومي المصري، والمهاجمين منتبهين لهذه المهمة، وهو الذي يجعلنا لا ننزعج من الهجوم على المتحدة، وهو تأكيد على أن الشركة المتحدة تسير في الطريق الصحيح.