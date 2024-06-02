سوسن بدر تشكر «المتحدة» بعد تكريمها في احتفالية فيلم أم الدنيا 2

حرصت الفنانة سوسن بدر على الاحتفاء بتكريمها ومشاركة جمهورها فعاليات حفل العرض الخاص للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2، والذي انطلق في الساعات الماضية داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد كبير من السفراء وقيادات الشركة للخدمات الإعلامية ورجال الفن والإعلام.

تكريم سوسن بدر في الاحتفالية

ونشرت سوسن بدر صور تكريمها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، معلقة: «كل الشكر والمحبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. كل الشكر للشركة المتحدة والقائمين عليها.. تكريمي وفريق عمل أم الدنيا جزء 2.. يبدأ عرضه 6 /6 على واتش ات».

أبرز حضور احتفالية فيلم أم الدنيا 2

وشهد حفل انطلاق الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا، تزامنًا مع احتفالات دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بحضور الوزير أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالمتحدة، والإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنوشكا، عبير صبري، فردوس عبد الحميد، وآخرين.