الولايات المتحدة تختبر صاروخين عابرين للقارات ضمن «استعدادات نووية»

أعلنت قاعدة فاندنبرج الجوية الأمريكية إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات من طراز «Minuteman III» غير مسلح، وذلك بالقرب من القاعدة الجوية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.

ومن المقرر إجراء الاختبار الأول للصاروخ الباليستي في 4 يونيو الجاري، بينما الاختبار الثاني فسيكون يوم 6 يونيو.

ووفقًا للموقع الرسمي لقاعدة «فاندنبرج» الجوية، فالغرض من إطلاق اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو إظهار استعداد النظام النووي الأمريكي وتوفير الثقة في قدرة وفعالية الردع النووي للبلاد، خاصة مع تنامي حدة التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

فعالية واستعداد ودقة نظام الأسلحة الأمريكية

العقيد مارك شوميكر، أحد قادة قاعدة فاندنبرج، قال إن إطلاق الصاروخ الباليستي أمر بالغ الأهمية، وذلك للدفاع عن أمريكا، كما سيؤكد اختبار الإطلاق، فعالية واستعداد ودقة نظام الأسلحة الأمريكية.

تأجيل الإطلاق وجدولته

وقال العقيد كريس كروز قائد مجموعة الاختبار والتقييم في القاعدة الجوية، إنَّه تمت جدولة وتأجيل الإطلاق بعد أن كان من المقرر إجراؤه في فبراير 2024 بسبب بعض الإصلاحات اللازمة، موضحا أنه كان من المقرر بالفعل إطلاق الاختبار هذا الصيف، لقد تمت جدولة عملية الإطلاق مسبقًا، مشيرا إلى أن الإطلاق ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة.