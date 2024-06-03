محمد الباز لـ«بين السطور»: المشهد الإعلامي قبل «المتحدة» كان مخيفا

علق الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على حصد الشركة المتحدة لـ3 جوائز، وهي جائزة الدانة للدراما حصدها مسلسل الحشاشين كأفضل مسلسل عربي، والجائزة الثانية من نصيب «ملعب أون تايم» كأفضل برنامج رياضي بمنتدى دبي للإعلام والجائزة الثالثة هي فوز «القاهرة الإخبارية» بجائزة التميز الإعلامي لعام 2024، موضحًا أن الأمر أكبر من الجوائز فهو انعكاس لمعنى تحاول المتحدة التأكيد عليه، منوهًا بأن المشهد الإعلامي في ظل وجود المتحدة وهو كيان عمره لا يتجاوز الـ5 سنوات مختلف عن ما قبل ذلك.

وتابع «الباز»، خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «بعد 2011 بدى أن البلد لا يعمل لصالحها إلا قلائل ويتعامل الجميع بأجندتها ومصالحها من رجال أعمال وإعلاميين وكانت هي السمة الأساسية ولم تكن تظهر بشكل كبير بسبب استقرار الأمور، وبعد 2013 أصبح هناك حالة كشف، منوهًا بأن مشهد الإعلام قبل المتحدة كان مخيفا»، موضحًا أنه في عام 2014 كان الإعلام أداة غسيل أموال.

المتحدة انتشلت الإعلام والإعلاميين

وأشار إلى أن هناك محاولات في مرحلة نضجها الأخير كونت الشركة «المتحدة»؛ فهي كيان في دولة تحتاج لتنظيم الإعلام بشكل ما وليس التدخل به، منوهًا بأنه لولا المتحدة لأصبحت هناك كارثة ليست مهنية فقط بل اجتماعية أيضا؛ فالمتحدة انتشلت المهنة والعاملين بها وتم ترتيب عمل المؤسسات الصحفية، ونشهد نظاما مؤسسيا كبيرا في الشركة المتحدة.