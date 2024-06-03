وزير الصحة: قرار العلاج على نفقة الدولة يستخرج بالرقم القومي ولا يستغرق سوى دقائق

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ العلاج على نفقة الدولة يكون من حق المواطن غير المؤمن عليه والقرار يستخرج ببطاقة الرقم القومي ولا يستغرق سوى دقائق أو يوم كحد أقصى.

وتابع «عبد الغفار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه وفقا للتأمين الصحي الحالي قبل التطوير، فإننا نستخرج 11,360 قرار يوميا و350 ألف قرار شهريا و2 مليون قرار سنويا بتكلفة 45 مليار جنيه ولدينا ما يقرب من 69 مليون منتفع.

وأكد أنهم لا يتلقون شكاوى بشأن «الواسطة» للعلاج على نفقة الدولة، معترفاً بوجود شكاوى للحصول على «أسرة رعاية» أو «حضانات أطفال» ويتم العمل على حلها، موضحا أن التأمين الصحي يشمل العاملين في القطاع الحكومي وتلاميذ المدارس.

التوسع في منظومة التأمين الصحي

وكشف أنه جار العمل على ضم طلاب الجامعات للمنظومة وبعض القطاعات الخاصة قطاع الأعمال، قائلاً: «نستهدف التوسع في المنظومة لتقليل العبء عن منظومة العلاج على نفقة الدولة».