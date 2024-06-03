بعد حريق شقة سمية الألفي.. اعرف طريقة التعامل مع مصاب الاختناق

بعد نشوب حريق داخل شقة الفنانة سمية الألفي وشعورها بالاختناق، وجب الإنتباه إلى بعض الخطوات الضرورية للتعامل مع مصاب الاختناق في حالة التعرض لحرائق مشابههة، والتي يمكن إيضاحها في التقرير التالي.

كيف تتعامل مع دخان الحرائق

بمجرد التعرض إلى دخان الحرائق مثلما حدث في شقة النجمة سمية الألفي، يشعر الفرد بعدم القدرة على التنفس وعدم الإتزان، الأمور التي تستوجب التعامل معها سريعا عبر اتباع مجموعة من النصائح، التي نوه إليها موقع «web med» ويمكن تناولها فيما يلي:

الحرص على نقل الشخص إلى مكان بعيد عن مصدر الدخان قدر الإمكان وان يكون جيد التهوية ليتنفس أكسجين طبيعي.

جعل الشخص ينام على جانبه الأيسر للعمل على تحسين تدفق الدم مما يجعل التنفس بصورة أفضل ويساعد على الإغاثة فيما بعد.

في حالة كان الشخص يجد صعوبة في التنفس، وجب في تلك الحالة مساعدته على التنفس عن طريق الانعاش القلبي وذلك عن طريق الضغط على الصدر والقلب أو استخدام جهاز التنفس الصناعي.

في حال عدم الاستجابة إلى الانعاش القلبي الرئوي، يمكن تجربة التنفس لتنظيم تدفق الدماء في الجسم إلى جانب مساعدته على التنفس بشكل طبيعي.

يستوجب بعد ذلك نقل المريض إلى للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية وللاطمئنان على حالته.

ومن جانبها أشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى بعض الأعراض التي تظهر على الشخص في حالة الاختناق ويمكن تناولها على النحو التالي:

إمساك الحنجرة باليدين.

عدم قدرة الشخص على التحدث.

صعوبة في التنفس .

في حالة التنفس يظهر صوت صفير من الشخص.

سعال

تحول لون البشرة والشفتين إلى الأزرق.

فقدان الوعي.

ومن جانبه، أكد محمود عفيفي، رئيس قسم الأمراض العصبية بطب الأزهر في تصريحات لـ«الوطن» بضرورة العمل على اتباع هذه الخطوات والتي منها سحب المصاب بشكل سريع من مكان الدخان، إلى جانب وضع المصاب على جهاز التنفس الصناعي.