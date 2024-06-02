بعد حريق شقة سمية الألفي.. تحذير من 7 أجهزة منزلية تشعل النار في دقائق

تعرضت شقة الفنانة سمية الألفي أرملة الراحل فاروق الفيشاوي، لحريق هائل خلال الساعات الماضية، بسبب ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، مما أدى إلى امتداد النيران لبعض الغرف، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة على الموقف.

وللاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي تواصلت «الوطن» مع مصدر مقرب، والذي كشف في تصريحات سابقة، أنّ سبب الحريق كان ماسًا كهربائيًا في التكييف، حيث طالت النيران الصالة والمطبخ وحمام المنزل.

وإلى جانب التكييف الذي حذّر الخبراء من خطورة تسببه في حرائق كارثية، ثمّة أجهزة أخرى قد تؤدي إلى اشتعال النيران في المنزل خلال دقائق، فما هي؟

أجهزة تشعل النار خلال دقائق

يعتبر الميكروويف من أشهر الأجهزة التي ربما تتسبب في نشوب الحرائق، فرغم أهميته في المنزل لتسخين الوجبات، وتوفير الوقت والجهد في قديم الطعام، فأنّه عادة ما يعمل من تلقاء نفسه ويظل ساخنا لفترة طويلة قد تؤدي إلى انفجاره، حسب موقع «thesilverlining».

الثلاجات:

بعض الأشخاص لا يتخذون الحذر من الثلاجة باعتبارها تشكل خطرًا قد يصل إلى اشتعال حريق، ويتركونها متصلة بالكهرباء حتى في أوقات الطقس الحار، مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي واندلاع الحرائق في دقائق.

ألعاب الأطفال:

بعض الألعاب يمكن أن تحدث حريقًا في دقائق، إذ ترك الصغار الدمى بالقرب من نار الموقد دون انتباه الأهل، أو المواد المصنوعة من البلاستيك أو تلك التي يمكنها الانفجار.

ووفقًا للرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق، يحدث 8 الآف حريق منزلي سنويًا، بسبب لعب الأطفال بالقرب من النار.

بعض أدوات المطبخ

احذر ترك المناشف وقفازات الطبخ أو الأقمشة قريبه من الموقد، فهي سريعة الاشتعال، وقد تسبب حريقًا في دقائق.

التكييف:

كان التكييف السبب في الحريق الذي نشب في شقة الفنانة سمية الألفي، وتعد الأسباب الشائعة للحرائق الناتجة عنه عدم تنظيفه كل أسبوعين، أو اتصال المكيف بمصدر كهربائي غير كاف من ناحية القدرة الكهربائية، مما يسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

غسالة الأطباق:

عند فتح غسالة الأطباق مباشرة بعد انتهاء دورتها تطلق درجات حرارة عالية جدًا يمكن أن تشعل حريقًا، فهي تحتوي على عناصر تسخين تعمل على تجفيف الأطباق، ثم تتبلل عناصر التسخين هذه وتسخن وتبرد عند استخدام غسالة الأطباق، بالإضافة إلى ذلك فأن العناصر القديمة أو المعيبة يمكن أن تؤدي إلى نشوب حريق، لذا لا تقم مطلقًا بتشغيل غسالة الأطباق قبل مغادرة منزلك

المجففات:

تراكم الوبر في المجفف يسبب حريقًا بعد ارتفاع حرارة السلك.

أجهزة التحصميص:

تحتوي الأجهزة التي تعمل على تحميص الخبز على عناصر كهربائية تستخدم للتحميص، ويمكن أن يندلع حريق إذا تعطلت المحمصة، ولم يتم إيقاف تشغيلها، فلا تتركها دون مراقبة، وأزل الفتات الموجود في الجزء السفلي من محمصة الخبز بانتظام.