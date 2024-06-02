تعرف على سبب حريق منزل الفنانة سمية الألفي

تعرضت الفنانة سمية الألفي لإختناق وذلك بعد نشوب حريق فى منزلها منذ قليل والذي لم يسفر عن أية إصابات أخرى وفى تصريحات خاصة لـ الوطن كشف مصدر عن السبب وراء الحريق.

سبب مفاجئ وراء حريق منزل الفنانة سمية الألفي

حيث قال المصدر بأن حريق منزل الفنانة سمية الألفي كان بسبب حدوث ماس كهربائي بسبب التكيف الموجود فى صالة المنزل والذي أسفر عن نشوب حريق فى الصالة والمطبخ والحمام بالمنزل.

يذكر أن منزل الفنانة سمية الألفي تعرض لحريق أثناء تواجدها فى المنزل هى وابنها عمر ولم يتمكنا من الخروج إلا بعد وصول سيارات الإسعاف.