تعرف على سبب حريق منزل الفنانة سمية الألفي
كتب:
بسمة شطا
03:04 م | الأحد 02 يونيو 2024
سمية الألفي
تعرضت الفنانة سمية الألفي لإختناق وذلك بعد نشوب حريق فى منزلها منذ قليل والذي لم يسفر عن أية إصابات أخرى وفى تصريحات خاصة لـ الوطن كشف مصدر عن السبب وراء الحريق.
سبب مفاجئ وراء حريق منزل الفنانة سمية الألفي
حيث قال المصدر بأن حريق منزل الفنانة سمية الألفي كان بسبب حدوث ماس كهربائي بسبب التكيف الموجود فى صالة المنزل والذي أسفر عن نشوب حريق فى الصالة والمطبخ والحمام بالمنزل.
يذكر أن منزل الفنانة سمية الألفي تعرض لحريق أثناء تواجدها فى المنزل هى وابنها عمر ولم يتمكنا من الخروج إلا بعد وصول سيارات الإسعاف.