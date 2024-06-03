أحداث شهدها الوسط الفني خلال الـ24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز تلك الأحداث.

شائعة مرض جورج وسوف

وانتشرت خلال الساعات الماضية، إصابة جورج وسوف بنزيف حاد لينفي لـ«الوطن» إياد ربيع، مُساعد «وسوف»، قائلا: هذه شائعة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.

أمير المصري يتعرض لحادث

تعرض الفنان أمير المصري، لحادث أثناء تصويره عمل خارج مصر، نقل إثره إلى أحد المستشفيات، حسبما أعلن والده عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، ونشر مجموعة صور وهو بالمستشفى، وعلق عليها، قائلا: «حادثة أثناء التصوير.. لأمير ابني.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله دعواتكم».

حريق منزل سمية الالفي

ونشب خلال الساعات القليلة الماضية حريق داخل منزل الفنانة سمية الألفي حيث استيقظت ونجلها عمر على دخان الحريق، ولم يستطيعا الخروج إلا بعد حضور سيارتي إطفاء، بعدما تمكنتا من إخماد الحريق وخروجهما وذلك حسبما ذكر شقيقها لـ«الوطن».

تعرض والدة مي عز الدين لأزمة صحية

كما أعلنت الفنانة مي عز الدين تعرض والدتها لوعكة صحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء حيث كتبت عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة «أرجو الدعاء لأمي بالشفاء».