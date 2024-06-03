زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان.. هل يسبب تسونامي جديد؟

تعرض وسط اليابان لهزة أرضية قوية بلغت شدته نحو 5.9 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، ولا يتوقع أن يسبب وجود تسونامي، وفق ما ذكرت وكالة الأرصاد اليابانية.

زلزال اليابان

وبحسب المعلن من وكالة الأرصاد، فقد شعر سكان وسط اليابان بالهزة الأرضية الشديدة في تمام الساعة 6:31 صباحًا، في شبة جزيرة نوتو، والتي سبق وتعرضت لزلزال أخر في مطلع العام الجاري، وكان شديد الخطورة وأسفر عن مقتل 230 شخص.

وقالت السلطات المحلية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر في الأرواح أو الماديات.

وأوضحت الوكالة إن زلزال اليابان اليوم نتج عنه هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، والتي حدثت بعد نحو 10 دقائق من الزلزال الأول، وطالبت سكان المنطقة التحلي بالهدوء والحذر من الأجسام المتساقطة.

وتتعرض اليابان للهزات الأرضية بشكل متكرر، لذلك تفرض الحكومة قرارات صارمة فيما يخص قواعد البناء، وتوعية السكان بكيفية التعامل مع تلك الكوارث الطبيعية بشكل صحيح.

يذكر أن خلال عام 2023 فقط، شعر سكان دولة اليابان بنحو 2227 زلزال، وفق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.