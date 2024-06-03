مستشفى أهل الفن.. تطورات الحالة الصحية لمرضى الوسط الفني آخرهم سمية الألفي

شهد الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان في مقدمتها، تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مفاجئة، أدت إلى دخول عدد منهم إلى المستشفى.

ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز تلك الأحداث، وتفاصيل تطورات الحالة الصحية للفنانين كالتالي:

سمية الألفي

تتواجد حاليا الفنانة سمية الألفي مع نجلها أحمد الفيشاوي في شقته بعد حريق شقتها بالكامل إثر حدوث ماس كهربائي من التكييف، وأصيبت باختناق شديد وانهيار ولكن أجريت لها الإسعافات اللازمة وحالتها الصحية مستقرة.

مصطفى كامل

مازل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، يجري الفحوصات الطبية اللازمة بعد زيادة نشاط الغدة الدرقية والتي نتج عنها زيادة ضربات القلب والتوتر والأرق الدائم وخسارة الوزن والعصبية المفرطة، وأجرى أمس أشعة سونار وأشعة بالصبغة على الغدة الدرقية لبيان السبب الواضح لتكرار ومعاودة نشاط الغدة بعد كل فترة علاج.

تيام مصطفى قمر

كما أصيب الفنان الشاب تيام نجل مصطفى قمر بنزلة شعبية حادة، دخل على إثرها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات اللازمة، ليؤكد والده خلال بيان أن حالة نجله الصحية جيدة ويكمل فتره علاجه في المنزل.

صافينار

وأصيبت الراقصة صافينار بتسمم هي وأسرتها نتيجة تناول أكلة سمك من مطعم مشهور في شرم الشيخ، مؤكدة في تصريحات لـ«الوطن» أنها حاليا بصحة جيدة بعد إجراء الإسعافات اللازمة في المستشفى.